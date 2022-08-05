Артета: Хочу видеть «Арсенал» на вершине турнирной таблицы АПЛ

Главный тренер «Арсенала»поделился ожиданиями от сезона в АПЛ.

Напомним, что в 1-м туре чемпионата Англии «канониры» в гостях сыграют против «Кристал Пэлас». Игра состоится в пятницу, 5 августа.

«Это здорово, что люди взволнованы. Но в премьер-лиге всегда царит большой ажиотаж, потому что многие клубы проделали большую работу, становясь все сильнее и сильнее. Конкуренция действительно большая, но мы сосредоточены на том, что можем и хотим сделать. Мы хотим быть на вершине таблицы.

Вспоминая давление, которое я испытывал в прошлом сезоне, после одной игры не думаю, что оно будет больше! В конце концов, люди не хотят смотреть на контекст, они просто смотрят на результат. Нас будут судить по тому, выиграем мы матчи или нет, все просто», — цитирует Артету пресс-служба клуба.