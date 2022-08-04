Конте заявил, что «Тоттенхэм» пока не готов конкурировать с «Ман Сити» и «Ливерпулем»

не считает, что «Тоттенхэм» готов конкурировать с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

«Какова цель "Тоттенхэма" на этот сезон? Честно говоря, нам не стоит становиться самонадеянными и высокомерными. Не нужно думать, будто всего за семь месяцев мы сократили отставание, которое существовало очень долго.

Я говорю о "Ливерпуле" и "Манчестер Сити", о "Челси", который недавно выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Я назвал бы в этом ряду и "Манчестер Юнайтед", но в последние годы у них были проблемы, в отличие от "Ман Сити" или "Ливерпуля".

Клопп реализует свои идеи в "Ливерпуле" уже семь лет, и у него есть поддержка со стороны клуба, — сказал тренер Sky Sport Italia.

Напомним, что в прошлом сезоне клуб из Северного Лондона под руководством Антонио Конте занял четвёртую строчку в АПЛ и завоевал путевку в Лигу чемпионов.