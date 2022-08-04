«ПСЖ» готов вступить в борьбу с «Барселоной» за игрока «Ман Сити» Бернарду Силву

Французский «ПСЖ» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Сити», которого намерена так же подписать каталонская «Барселона». Об этом сообщает Foot Mercato

По данным источника, каталонский клуб не хочет удовлетворять запросы «Сити», который требует за 27-летнего игрока 85 миллионов евро. Силва готов перейти в «ПСЖ», если сделка с «Барсой» не будет завершена.

Парижане рассчитывают на хорошие взаимоотношения между 27-летним игроком и футбольным советником клуба Луишем Кампушем. Раньше они вместе работали в Монако.

В прошедшем сезоне Бернарду забил 13 голов и отдал семь результативных передач в 50 матчах «Манчестер Сити» во всех турнирах. Его контракт с чемпионами Англии действует до 2025 года.