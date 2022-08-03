Стал известен главный арбитр матча за Суперкубок УЕФА

Майкл Оливер Фото: globallookpress.com
Игру «Реала» и «Айнтрахта» рассудит британец Майкл Оливер.
Помогать Оливеру будут соотечественники Стюарт Барт и Саймон Беннетт. Четвертый судья — Румшас Донатас (Литва). Арбитром на VAR будет поляк Томаш Квятковски, ассистировать ему будут его соотечественник Бартош Франковски и португалец Тьяго Бруно Лопес Мартинш.
«Реал» и «Айнтрахт», как победители Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2021/22, сыграют 10 августа в Хельсинки (Финляндия). Начало — в 22:00 по мск.