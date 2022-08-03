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    Стал известен главный арбитр матча за Суперкубок УЕФА

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    УЕФА на своем официальном сайте объявил о назначении бригады арбитров на матч Суперкубка Европы.

    Майкл Оливер
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    Майкл Оливер

    Игру «Реала» и «Айнтрахта» рассудит британец Майкл Оливер.

    Помогать Оливеру будут соотечественники Стюарт Барт и Саймон Беннетт. Четвертый судья — Румшас Донатас (Литва). Арбитром на VAR будет поляк Томаш Квятковски, ассистировать ему будут его соотечественник Бартош Франковски и португалец Тьяго Бруно Лопес Мартинш.

    «Реал» и «Айнтрахт», как победители Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2021/22, сыграют 10 августа в Хельсинки (Финляндия). Начало — в 22:00 по мск.

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