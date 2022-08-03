ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахУвели из-под носа. Восемь дерзких трансферов в истории «Челси»
  • 08:02
    • Хачанов обыграл Кепфера и вышел в третий круг турнира в Вашингтоне
  • 23:05
    • «Монако» спасся от поражения в матче квалификации ЛЧ против ПСВ
  • 00:23
    • «Фонбет» стал титульным спонсором КХЛ на 3 сезона
  • 00:04
    • «Бенфика» разгромила «Мидтьюланн» в отборе Лиги чемпионов
  • 22:03
    • «Шериф» на своем поле проиграл «Виктории» в отборе Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Промес: Играть в гостях у «Урала» — всегда серьезное испытание

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак РПЛ Футбол России
    Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился ожиданиями от встречи с «Уралом» в четвертом туре РПЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Когда у соперника ещё ноль очков, кто-то может решить, что нам будет легко одержать победу. Но играть в гостях у "Урала" — всегда серьезное испытание. Это все та же сильная команда. Не припомню, чтобы нам в Екатеринбурге было легко.

    Так что нужно думать не про место "Урала" в таблице, а быть сфокусированными на мыслях о том, как победить. Сопернику нужны очки, так что это будет интересный матч», — приводит слова Промеса пресс-служба красно-белых.

    «Спартак» набрал семь очков в первых трех турах нового чемпионата России.

    Матч «Урал» — «Спартак» состоится 6 августа, начало — в 15:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сыграют ли команды в открытый футбол?
  • «Карабах» — «Ференцварош». Прогноз и ставки
  • 2.88
    •
  • Переиграет ли «Динамо» австрийцев?
  • «Динамо» Киев — «Штурм». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Поможет ли «Пюнику» строгость в защите?
  • «Црвена Звезда» — «Пюник». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.03
  • Экспресс дня 3 августа
  • Сегодня в 21:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Карабах — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Штурм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Наполи — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Шахтер — Клуж
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Нефтчи — Рапид
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Фенербахче — Словацко
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Заря — Университатя Крайова
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры