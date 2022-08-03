Промес: Играть в гостях у «Урала» — всегда серьезное испытание

Нападающий «Спартака»поделился ожиданиями от встречи св четвертом туре РПЛ.

«Когда у соперника ещё ноль очков, кто-то может решить, что нам будет легко одержать победу. Но играть в гостях у "Урала" — всегда серьезное испытание. Это все та же сильная команда. Не припомню, чтобы нам в Екатеринбурге было легко.

Так что нужно думать не про место "Урала" в таблице, а быть сфокусированными на мыслях о том, как победить. Сопернику нужны очки, так что это будет интересный матч», — приводит слова Промеса пресс-служба красно-белых.

«Спартак» набрал семь очков в первых трех турах нового чемпионата России.

Матч «Урал» — «Спартак» состоится 6 августа, начало — в 15:00 мск.