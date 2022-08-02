Роналду рассчитывает покинуть «МЮ» до 7 августа

надеется, что на этой неделе ему все же удастся покинуть, сообщает испанское издание AS.

37-летний португалец рассчитывает подписать контракт с новым клубом до 7 августа, когда в английской Премьер-лиге стартует новый сезон.

При этом отмечается, что все клубы, в которые хотел перейти Роналду, не заинтересованы в нем.

Агент Криштиану Жорже Мендеш вел переговоры с «Барселоной», «Атлетико», «Челси», «Баварией» и «Наполи», но во всех случаях получил отказ.

Ранее сообщалось, что Роналду хочет перейти в клуб, который будет выступать в Лиге чемпионов. «МЮ» в новом сезоне будет играть в Лиге Европы.