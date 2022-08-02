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    • Роналду рассчитывает покинуть «МЮ» до 7 августа
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    Роналду рассчитывает покинуть «МЮ» до 7 августа

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    Криштиану Роналду надеется, что на этой неделе ему все же удастся покинуть «Манчестер Юнайтед», сообщает испанское издание AS.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    37-летний португалец рассчитывает подписать контракт с новым клубом до 7 августа, когда в английской Премьер-лиге стартует новый сезон.

    При этом отмечается, что все клубы, в которые хотел перейти Роналду, не заинтересованы в нем.

  • Роналду отреагировал на слухи о его желании как можно скорее покинуть «МЮ»
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    • Агент Криштиану Жорже Мендеш вел переговоры с «Барселоной», «Атлетико», «Челси», «Баварией» и «Наполи», но во всех случаях получил отказ.

    Ранее сообщалось, что Роналду хочет перейти в клуб, который будет выступать в Лиге чемпионов. «МЮ» в новом сезоне будет играть в Лиге Европы.

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