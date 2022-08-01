«Факел» не будет жаловаться на арбитров до конца сезона

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о решении клуба не жаловаться на судей в текущем чемпионате России.

«Факел» решил не пользоваться правом на подачу жалоб в ЭСК РФС до конца сезона-2022/23.

«Как бы ни складывались матчи, какие бы решения ни принимали арбитры, мы не будем подавать жалоб ни при каких обстоятельствах.

Во-первых, мы понимаем, что судьи — такие же люди, которые могут ошибаться, находясь под серьезным давлением. Во-вторых, мы хотим выразить доверие органам, отвечающим за работу судейского корпуса — верим, что проводится большая работа, которая и даст результат», — приводит слова Асхабадзе пресс-служба «Факела».