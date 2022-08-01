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    «Факел» не будет жаловаться на арбитров до конца сезона

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    Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о решении клуба не жаловаться на судей в текущем чемпионате России.

    Роман Асхабадзе
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    Роман Асхабадзе

    «Факел» решил не пользоваться правом на подачу жалоб в ЭСК РФС до конца сезона-2022/23.

    «Как бы ни складывались матчи, какие бы решения ни принимали арбитры, мы не будем подавать жалоб ни при каких обстоятельствах.

    Во-первых, мы понимаем, что судьи — такие же люди, которые могут ошибаться, находясь под серьезным давлением. Во-вторых, мы хотим выразить доверие органам, отвечающим за работу судейского корпуса — верим, что проводится большая работа, которая и даст результат», — приводит слова Асхабадзе пресс-служба «Факела».

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