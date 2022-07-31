Голы Жиру и Мессиаса принесли «Милану» победу над «Марселем»

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Счет в матче был открыт на 12-й минуте. Браим Диас сделал пас направо на Жуниора Мессиаса, который сместился немного к центру и с линии штрафной площади мощно пробил в дальний верхний угол.
На 29-й минуте Мессиас справа прострелил на Оливье Жиру, который с четырнадцати метров низом точно пробил в дальний угол.
На 51-й минуте Тавареш на фланге руками остановил проход Мессиаса и получил красную карточку. Арбитр расценил этот фол как «фол последней надежды». Но после видеоповтора, показавшего у игрока «Милана» офсайд, наказание было отменено.
Впрочем, без удаления не обошлось. На 81-й минуте защитник «Марселя» Сулейман Туре в центре поля прыгнул в ноги Круничу и получил вторую желтую карточку.
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Марсель — Милан 0:2
Голы: 0:1 Жуниор Мессьяс (12'), 0:2 Оливье Жиру (28') Марсель: Рубен Бланко, Шансель Мбемба, Леонардо Балерди, Самуэль Жиго (Souleymane Toure, 75'), Жонатан Клосс, Маттео Гюэндузи (Pape Alassane Gueye, 46'), Валентин Ронжье, Зеад Колашинац (Нуну Тавареш, 46'), Жерсон, Димитри Пайет (Дуйе Чалета-Цар, 75'), Луис Суарес (Аркадиуш Милик, 46') Милан: Оливье Жиру (Marco Lazetic, 83'), Анте Ребич (Рафаэл Леау, 46'), Браим Диас (Ясин Адли, 46'), Жуниор Мессьяс (Алексис Салемакерс, 73'), Сандро Тонали (Раде Крунич, 73'), Исмаэль Беннасер (Тьемуэ Бакайоко, 83'), Тео Эрнандес (Фоде Балло-Туре, 73'), Фикайо Томори (Симон Кьер, 73'), Пьер Калюлю (Маттео Габбиа, 73'), Давиде Калабрия (Алессандро Флоренци, 73'), Мик Меньян Удаление: Souleymane Toure (79')