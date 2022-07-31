Голы Жиру и Мессиаса принесли «Милану» победу над «Марселем»

Французскийпотерпел домашнее поражение от(0:2) в товарищеском матче, прошедшем на стадионе «Велодром».

Счет в матче был открыт на 12-й минуте. Браим Диас сделал пас направо на Жуниора Мессиаса, который сместился немного к центру и с линии штрафной площади мощно пробил в дальний верхний угол.

На 29-й минуте Мессиас справа прострелил на Оливье Жиру, который с четырнадцати метров низом точно пробил в дальний угол.

На 51-й минуте Тавареш на фланге руками остановил проход Мессиаса и получил красную карточку. Арбитр расценил этот фол как «фол последней надежды». Но после видеоповтора, показавшего у игрока «Милана» офсайд, наказание было отменено.

Впрочем, без удаления не обошлось. На 81-й минуте защитник «Марселя» Сулейман Туре в центре поля прыгнул в ноги Круничу и получил вторую желтую карточку.