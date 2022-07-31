«МЮ» с Роналду не справился с «Райо Вальекано»

сыграл вничью с(1:1) в предсезонном матче, прошедшем на «Олд Траффорд».

Отметим, что матч стал первым в текущее межсезонье для нападающего Криштиану Роналду.

Португалец вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве, а вышедший вместо него Амад Диалло спустя три минуты открыл счет в матче.

Испанский клуб отыгрался благодаря голу полузащитника Альваро Гарсии на 57-й минуте игры.

В матче с «Райо» за «МЮ» дебютировал перешедший из «Аякса» аргентинец Лисандро Мартинес, который отыграл 60 минут.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Манчестер Юнайтед — Райо Вальекано 1:1 Голы: 1:0 Амад Траоре (48'), 1:1 Альваро Гарсия (57') Манчестер Юнайтед: Том Хитон, Ethan Laird, Рафаэль Варан, Лисандро Мартинес (Эрик Бейи, 61'), Алекс Теллес, Джеймс Гарнер (Zidane Iqbal, 73'), Donny Van De Beek, Тахит Чон (Isak Hansen-Aaroeen, 85'), Кристиан Эриксен (Ханнибал Межбри, 61'), Alejandro Garnacho (Shola Shoretire, 73'), Криштиану Роналду (Амад Траоре, 46') Райо Вальекано: Радамель Фалькао (Сальва Санчес, 65'), Иси Паласон (Ранди Нтекья, 75'), Оскар Трехо (Óscar Valentín, 66'), Альваро Гарсия (Серхио Морено, 82'), Пате Сисс (Сантьяго Комесанья, 83'), Марио Суарес, Унаи Лопес (Хосе Посо, 65'), Алехандро Катена, Франсиско Гарсия, Иван Балью, Столе Димитриевски (Диего Лопес, 46')

Криштиану Роналду пропустил 5 предыдущих товарищеских матчей «Юнайтед» в это межсезонье, ссылаясь на семейные проблемы.

В играх без португальца манчестерский клуб одержал 3 победы, один раз сыграли вничью и один раз проиграли.