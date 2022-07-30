«Факел» вытащил игру с «Динамо» на характере, заявил Василенко

Главный тренер воронежскоговысказал мнение о результате домашнего матча 3-го тура РПЛ с московским(3:3).

«Все мысли были только об игре, чтобы команда сыграла правильно и вытащила матч. Думаю, болельщикам он понравился. Это было атмосферно и празднично.

Это был праздник футбола. Мы должны наслаждаться этим, но нам хотелось выиграть. У нас есть характер, мы вытащили эту игру, и у нас был еще ряд моментов.

Мы сейчас понимаем, что набиваем шишки. Я надеюсь, что их мы уже набили. Мы создаем моменты, управляем игрой, но не можем не забивать сами себе.

Мы все хотим выигрывать, у нас характерная команда и игроки, которые любят играть в футбол и достойны быть в РПЛ.

У нас все будет нормально — главное не ошибаться в простых ситуациях», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».