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    Петржела: У «Локомотива» никаких шансов бороться с «Зенитом»

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    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что питерский клуб выиграет у «Локомотива» в третьем туре РПЛ.

    «Локомотив» набрал два очка в первых двух турах РПЛ
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    «Локомотив» набрал два очка в первых двух турах РПЛ

    «У "Локомотива" никаких шансов бороться с "Зенитом". У петербуржцев очень сильная и мощная команда. Их можно победить только случайно, и то один раз за сезон. Никакая команда не может обыграть "Зенит" по делу.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Зенит" — "Локомотив"

    Возможен ли разгром? "Локомотив" будет очень осторожно играть в обороне, поэтому разгрома не будет, но железнодорожники проиграют!», — приводит слова Петржелы «Чемпионат».

    Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет 30 июля в Санкт-Петербурге, начало — в 17:30 мск.

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