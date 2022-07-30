Петржела: У «Локомотива» никаких шансов бороться с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Зенита»считает, что питерский клуб выиграет ув третьем туре РПЛ.

«У "Локомотива" никаких шансов бороться с "Зенитом". У петербуржцев очень сильная и мощная команда. Их можно победить только случайно, и то один раз за сезон. Никакая команда не может обыграть "Зенит" по делу.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Зенит" — "Локомотив"

Возможен ли разгром? "Локомотив" будет очень осторожно играть в обороне, поэтому разгрома не будет, но железнодорожники проиграют!», — приводит слова Петржелы «Чемпионат».

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет 30 июля в Санкт-Петербурге, начало — в 17:30 мск.