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    «Ливерпуль» вырвал побед у «Ман Сити» в матче за Суперкубок Англии

    Футбол Суперкубок Англии Футбол Англии Ливерпуль Манчестер Сити
    «Ливерпуль» стал обладателем Суперкубка Англии-2022, одержав победу над «Манчестер Сити» (3:1) в открывающем сезон матче, прошедшем на арене «Кинг Пауэр» в Лестер.

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    Сет в матче на 21-й минуте открыли мерсисайдцы. «Ливерпуль» перешёл в позиционную атаку. Тьяго сделал перевод на правый край, Салах сделал скидку на Трента Александра-Арнольда, который с линии штрафной уложил мяч в дальний угол.

    «Сити» отыгрался на 70-й минуте. Адриан неудачно сыграл в борьбе с Фоденом у правого края вратарской, тот выцарапал у него мяч и прострелил вдоль ворот, а Хулиан Альварес переправил его в сетку.

    На 83-й минуте в ворота манчестерского клуба был назначен пенальти — после удара Нуньеса мяч попал в отставленную в сторону руку Диаша, от которой полетел к Эдерсону.

    Мохамед Салах мощным ударом уложил мяч с 11-метровой отметки точно в правый нижний угол ворот. Эдерсон прыгал в нужную сторону, но не дотянулся.

    А в компенсированное время Салах с правого фланга навесил в штрафную, где Робертсон головой сделал скидку на Нуньеса, а Дарвин в касание переправил мяч в цель мимо Эдерсона.

    Футбол. Англия. Суперкубок
    Ливерпуль — Манчестер Сити 1:0
    Голы: 1:0 Трент Александер-Арнольд (21'), 1:1 Julian Alvarez (70'), 2:1 Мохамед Салах (пенальти) (83') Предупреждение: Рубен Диаш (83')
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