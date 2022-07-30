«Ливерпуль» вырвал побед у «Ман Сити» в матче за Суперкубок Англии

стал обладателем Суперкубка Англии-2022, одержав победу над(3:1) в открывающем сезон матче, прошедшем на арене «Кинг Пауэр» в Лестер.

Сет в матче на 21-й минуте открыли мерсисайдцы. «Ливерпуль» перешёл в позиционную атаку. Тьяго сделал перевод на правый край, Салах сделал скидку на Трента Александра-Арнольда, который с линии штрафной уложил мяч в дальний угол.

«Сити» отыгрался на 70-й минуте. Адриан неудачно сыграл в борьбе с Фоденом у правого края вратарской, тот выцарапал у него мяч и прострелил вдоль ворот, а Хулиан Альварес переправил его в сетку.

На 83-й минуте в ворота манчестерского клуба был назначен пенальти — после удара Нуньеса мяч попал в отставленную в сторону руку Диаша, от которой полетел к Эдерсону.

Мохамед Салах мощным ударом уложил мяч с 11-метровой отметки точно в правый нижний угол ворот. Эдерсон прыгал в нужную сторону, но не дотянулся.

А в компенсированное время Салах с правого фланга навесил в штрафную, где Робертсон головой сделал скидку на Нуньеса, а Дарвин в касание переправил мяч в цель мимо Эдерсона.