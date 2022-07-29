Мемфис Депай: Я останусь, даже если «Барселона» подпишет еще шесть нападающих

Нидерландский нападающий каталонского клубасообщил игрокам «Барселоны», что не собирается уходить из команды, сообщает Diario Sport

По информации источника, 28-летний нидерландец в раздевалке обратился к партнерам по команде и сказал: «Я останусь, даже если они подпишут еще шесть нападающих».

Отмечается, что нападающий с непониманием относится к поведению каталонцев, так как прошлым летом перешел в клуб на правах свободного агента и пошел на значительные уступки по зарплате.

При этом Депай намерен полностью отработать контракт с «сине-гранатовыми», рассчитанный до 30 июня 2023 года.

В прошедшем сезоне он забил 13 мячей и отдал две результативные передачи в 37 матчах за «Барсу» во всех турнирах.