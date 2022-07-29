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    Мемфис Депай: Я останусь, даже если «Барселона» подпишет еще шесть нападающих

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    Нидерландский нападающий каталонского клуба Мемфис Депай сообщил игрокам «Барселоны», что не собирается уходить из команды, сообщает Diario Sport.

    Мемфис Депай
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    Мемфис Депай

    По информации источника, 28-летний нидерландец в раздевалке обратился к партнерам по команде и сказал: «Я останусь, даже если они подпишут еще шесть нападающих».

    Отмечается, что нападающий с непониманием относится к поведению каталонцев, так как прошлым летом перешел в клуб на правах свободного агента и пошел на значительные уступки по зарплате.

    При этом Депай намерен полностью отработать контракт с «сине-гранатовыми», рассчитанный до 30 июня 2023 года.

    В прошедшем сезоне он забил 13 мячей и отдал две результативные передачи в 37 матчах за «Барсу» во всех турнирах.

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