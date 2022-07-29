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    Газзаев: Семак в перспективе может оказаться в зарубежном клубе

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    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что тренер «Зенита» Сергей Семак в будущем может возглавить европейский клуб.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «К сожалению, сейчас весь наш спорт, не только футбол, находится в изоляции. Все же зависит от того, насколько успешно тренеры работают на международной арене.

    Выигрывать национальные первенства — это, конечно, в первую очередь важно, но для того, чтобы работать на международной арене, надо показать хороший результат и на международном уровне — в Лиге Чемпионов, Лиге Европы, в составе национальной сборной и так далее.

    Если брать из наших тренеров, то я бы спрогнозировал, что Сергей Семак может в перспективе оказаться в одном из зарубежных клубов.

    Я надеюсь, что мы вернемся в элиту европейского футбола, и он покажет хороший результат и тогда получит хорошее предложение», — приводит слова Газзаева «Спорт день за днем».

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    • Газзаев также высказался по поводу выхода «Ференцвароша» в третий этап квалификации Лиги чемпионов. С прошлого сезона венгерскую команду возглавляет Станислав Черчесов.

    «Я считаю, что Станислав Саламович провел хорошую работу. Следующий соперник — "Карабах". Очень неплохая команда, последние годы практически всегда участвовала в Лиге Чемпионов. Поэтому этот матч будет очень важным. Мне кажется, что у "Ференцвароша" есть хорошие шансы для того, чтобы пройти в групповой этап Лиги Чемпионов», — добавил Газзаев.

    Напомним, «Зенит» под руководством Семака выиграл четыре предыдущих чемпионата России.

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