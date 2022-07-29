Газзаев: Семак в перспективе может оказаться в зарубежном клубе

Бывший главный тренер ЦСКАсчитает, что тренер «Зенита»в будущем может возглавить европейский клуб.

«К сожалению, сейчас весь наш спорт, не только футбол, находится в изоляции. Все же зависит от того, насколько успешно тренеры работают на международной арене.

Выигрывать национальные первенства — это, конечно, в первую очередь важно, но для того, чтобы работать на международной арене, надо показать хороший результат и на международном уровне — в Лиге Чемпионов, Лиге Европы, в составе национальной сборной и так далее.

Если брать из наших тренеров, то я бы спрогнозировал, что Сергей Семак может в перспективе оказаться в одном из зарубежных клубов.

Я надеюсь, что мы вернемся в элиту европейского футбола, и он покажет хороший результат и тогда получит хорошее предложение», — приводит слова Газзаева «Спорт день за днем».

Газзаев также высказался по поводу выхода «Ференцвароша» в третий этап квалификации Лиги чемпионов. С прошлого сезона венгерскую команду возглавляет Станислав Черчесов.

«Я считаю, что Станислав Саламович провел хорошую работу. Следующий соперник — "Карабах". Очень неплохая команда, последние годы практически всегда участвовала в Лиге Чемпионов. Поэтому этот матч будет очень важным. Мне кажется, что у "Ференцвароша" есть хорошие шансы для того, чтобы пройти в групповой этап Лиги Чемпионов», — добавил Газзаев.

Напомним, «Зенит» под руководством Семака выиграл четыре предыдущих чемпионата России.