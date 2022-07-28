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    • «Габала» и «Кайрат» закончили выступление в Лиге конференций УЕФА
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    «Габала» и «Кайрат» закончили выступление в Лиге конференций УЕФА

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    Азербайджанская «Габала» одержала домашнюю победу над венгерским «Фехерваром» (2:1) в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций УЕФА.

    «Габала»
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    «Габала»

    Хозяева открыли счет на 34-й минуте. Ровлан Мурадов принял мяч перед штрафной площадкой, а потом пробил в правый нижний угол.

    На 40-й минуте гости получили право на пенальти — Клаудиу Бумба вошел в штрафную площадку «Габалы» левого фланга и упал после контакта с Акелем Абу

    Лоик Него взялся за исполнение одиннадцатиметрового удара, и не забил, отправив мяч над перекладиной.

    Счет сравнялся спустя 4 минуты. Буду Зивзивадзе дошёл до линии штрафной площадки хозяев и пробил в правый угол. Агаев мяча коснулся, а отразить не смог.

    На 77-й минуте «Габала» повела. Фелипе Сантос выдержал борьбу с двумя соперниками, вошёл в штрафную площадку и пробил в правый угол.

    В первом матче «Фехервар» победил со счетом 4:1 и по сумме двух матчей венгры прошли дальше. В 3-м раунде они сыграют с победителем противостояния «Петрокуб» — «Лачи».

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    В параллельном матче венгерская «Кишварда» одержала домашнюю победу над казахстанским «Кайратом» — 1:0.

    Единственный гол был забит на 39-й минуте. Прошла подача из глубины в район 11-метровой отметки, Ясмин Мешанович пробил по рамке противника, и сфера от рук вратаря «Кайрата» влетела в сетку.

    В первом матче «Кишварда» также победила 1:0. В 3-м раунде отбора венгерский клубы сыграет с норвежским «Мольде» или шведским «Эльфсборгом».

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    Еще в одном матче молдавский «Милсами» на своем поле проиграл финскому КуПСу — 1:4.

    Счет в матче на 28-й минуте открыли финны. Зацепился за мяч в чужой штрафной Вяйринен и сбросил на Биспо, который оторвался от опеки и вколотил снаряд мимо голкипера точно в сетку.

    Хозяева отыгрались в добавленное к первому тайму время. Со штрафного навесил на дальнюю штангу Антонюк, где выше всех прыгнул Гынсарь и головой вколотил сфер точно под перекладину, без шансов для голкипера.

    На 53-й минуте КуПС вновь повел. С угла поля Саволайнен навесил в центр штрафной, где выиграл верх Миеттинен и головой пробил точно в дальний нижний угол ворот соперника.

    На 88-й минуте финны поймали соперника на контратаке. Протащил мяч по флангу Каррильо, сместился в штрафную и отправил мяч в сетку, пробив над опорной ногой голкипера.

    Спустя три минуты Валенчич ворвался в штрафную «Милсами» после паса от Каррильо и спокойно переиграл голкипера, пробив под перекладину.

    В первом матче команды сыграли вничью 2:2. В 3-м раунде квалификации финский клуб встретится с латвийской «Лиепаей» или швейцарским «Янг Бойз».

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