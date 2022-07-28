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    Черчесов: Если бы полного комплекта не было, с удовольствием бы посмотрели Оздоева и Дзюбу

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    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал слухи касательно того, что Магомед Оздоев и Артем Дзюба могли бы перейти в его команду.

    Магомед Оздоев
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    Магомед Оздоев

    «Когда такие игроки свободны, это всегда будет. Тем более я их хорошо знаю. Другое дело, что у нас полный комплект и в центре поля, и в нападении. Если бы полного комплекта не было, то с удовольствием бы ребят рассмотрели.

    Но у нас даже не все попадают в заявку, потому что она ограничена. Со "Слованом" не играл наш основной нападающий, потому что у него травма, Маркиньос вообще не попал в заявку. Если бы были проблемы, то подумали бы, но куда нам? Бюджет же не резиновый», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

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