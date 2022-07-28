Черчесов: Если бы полного комплекта не было, с удовольствием бы посмотрели Оздоева и Дзюбу

Главный тренер «Ференцвароша»прокомментировал слухи касательно того, чтомогли бы перейти в его команду.

«Когда такие игроки свободны, это всегда будет. Тем более я их хорошо знаю. Другое дело, что у нас полный комплект и в центре поля, и в нападении. Если бы полного комплекта не было, то с удовольствием бы ребят рассмотрели.

Но у нас даже не все попадают в заявку, потому что она ограничена. Со "Слованом" не играл наш основной нападающий, потому что у него травма, Маркиньос вообще не попал в заявку. Если бы были проблемы, то подумали бы, но куда нам? Бюджет же не резиновый», — цитирует Черчесова «Чемпионат».