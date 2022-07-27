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    • «Фиорентина» не вызвала на предсезонные сборы Александра Кокорина
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    Кокорин: Сказали тренироваться тут, потому что пропустил много и пока не готов тренироваться со всеми

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    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин объяснил, почему он не попал в состав на второе международное турне команды.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    «Сказали тренироваться тут, потому что пропустил много и пока не готов тренироваться со всеми. У меня всё хорошо. Новости о расторжении контракта в российских СМИ? Я всегда это только в прессе вижу», — цитирует Александра Кокорина «РИА Новости».

  • «Фиорентина» не вызвала на предсезонные сборы Александра Кокорина
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    • Ранее спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде назвал переход российского нападающего Александра Кокорина в команду в январе 2021 года «своей ошибкой», однако признался, что в клубе готовы дать шанс 31-летнему футболисту.

    В 11 матчах за команду Кокорин не отметился результативными действиями, но заработал две жёлтые карточки. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года. Форвард перешёл в состав «Фиорентины» из московского «Спартака».

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