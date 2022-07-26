Клопп высказался о переходе Мане в «Баварию»

Главный тренер «Ливерпуля»прокомментировал трансфер экс-нападающего клубав «Баварию».

«Мане и его агент сказали мне, что Садио ищет новый вызов. Если это происходит достаточно рано, как в этом случае, если агент и футболист ведут работу, а клуб, в который они хотят, готов к переговорам, то все идет правильно. После всего этого ты благодаришь игрока с максимальным уважением.

Я очень уважаю Мане и желаю ему всего наилучшего. С его телом он может играть до 38-39 лет. "Бавария" получила очень хорошего футболиста. Мы хотим использовать пример Мане в будущем. Иногда нужны изменения в отношениях, это нормально.

Садио захотел перемер, мы отреагировали, теперь обе стороны стараются получить как можно больше пользы из этой ситуации. Конечно, мы будем скучать по Мане и с человеческой, и со спортивной точки зрения, но я абсолютно нормально отношусь к его уходу», — цитирует Клоппа Goal.