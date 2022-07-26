Кокорин возобновил тренировки вместе с «Фиорентиной»

Нападающий «Фиорентины»возобновил тренировки в общей группе. Об этом сообщил агент российского футболиста Тимофей Бердышев.

«Кокорин тренируется вместе с Фиорентиной», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

На прошлой неделе Кокорин работал по индивидуальной программе и пропустил два товарищеских матча «Фиорентины».

Второй сбор команды начнется 27 июля в Австрии.

Напомним, Кокорин пропустил начало летнего сбора «Фиорентины» из-за коронавируса.

За полтора года Кокорин провел в Серии А 10 матчей, не совершив ни одного результативного действия. В 2022 году он вышел на поле дважды.