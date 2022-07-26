Кокорин возобновил тренировки вместе с «Фиорентиной»

Александр Кокорин Фото: globallookpress.com
«Кокорин тренируется вместе с Фиорентиной», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».
На прошлой неделе Кокорин работал по индивидуальной программе и пропустил два товарищеских матча «Фиорентины».
Второй сбор команды начнется 27 июля в Австрии.
Напомним, Кокорин пропустил начало летнего сбора «Фиорентины» из-за коронавируса.
За полтора года Кокорин провел в Серии А 10 матчей, не совершив ни одного результативного действия. В 2022 году он вышел на поле дважды.