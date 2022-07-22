Кокорин прибыл на сбор «Фиорентины»

Александр Кокорин Фото: globallookpress.com
Сегодня и завтра команда проведет два контрольных матча, а 24 июля вернется во Флоренцию.
Кокорин работает по индивидуальной программе и в двух ближайших матчах не сыграет.
Второй сбор команды начнется 27 июля в Австрии. Ожидается, что российский форвард должен принять в нем участие.
Напомним, Кокорин пропустил начало летнего сбора «Фиорентины» из-за коронавируса.
За полтора года Кокорин провел в Серии А 10 матчей, не совершив ни одного результативного действия. В 2022 году он вышел на поле дважды.