Кокорин прибыл на сбор «Фиорентины»

Нападающий «Фиорентины»в пятницу утром прибыл на сбор команды в местечке Моэна, сообщает «Спорт-Экспресс».

Сегодня и завтра команда проведет два контрольных матча, а 24 июля вернется во Флоренцию.

Кокорин работает по индивидуальной программе и в двух ближайших матчах не сыграет.

Второй сбор команды начнется 27 июля в Австрии. Ожидается, что российский форвард должен принять в нем участие.

Напомним, Кокорин пропустил начало летнего сбора «Фиорентины» из-за коронавируса.

За полтора года Кокорин провел в Серии А 10 матчей, не совершив ни одного результативного действия. В 2022 году он вышел на поле дважды.