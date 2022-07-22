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    Кокорин прибыл на сбор «Фиорентины»

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    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин в пятницу утром прибыл на сбор команды в местечке Моэна, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    Сегодня и завтра команда проведет два контрольных матча, а 24 июля вернется во Флоренцию.

    Кокорин работает по индивидуальной программе и в двух ближайших матчах не сыграет.

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    • Второй сбор команды начнется 27 июля в Австрии. Ожидается, что российский форвард должен принять в нем участие.

    Напомним, Кокорин пропустил начало летнего сбора «Фиорентины» из-за коронавируса.

    За полтора года Кокорин провел в Серии А 10 матчей, не совершив ни одного результативного действия. В 2022 году он вышел на поле дважды.

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