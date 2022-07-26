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    Президент ЦСКА подвёл итоги совещания по реформе Кубка России

    Футбол Кубок России Футбол России ЦСКА
    Президент ЦСКА Роман Бабаев рассказал о совещании, на котором обсуждалось возможное изменение формата Кубка России по футболу.

    Роман Бабаев
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    Роман Бабаев

    Ранее в РФС рассматривали вариант с возможностью организации нового турнира Кубка РПЛ, однако решили отказаться от него.

    «Просто обсудили возможные варианты календаря, определённые сложности, связанные с временными слотами. Потому что есть пересечения по матчам еврокубков. Мы не можем накладывать матч внутреннего турнира на еврокубки.

    Это сугубо рабочее совещание, которое ни к каким решениям не привело. В конце недели будет очередное: там, возможно, будут какие-то решения

    Изменится ли финансирование Кубка России? Пока непонятно. Много вопросов, связанных с календарём, с вещателями. Потерпите. Когда есть чем поделиться, мы сообщаем.

    Кубок России будет менее интересным, чем Кубок лиги? Почему? Если полностью повторяется формат его проведения, сохраняется тот самый интересный для болельщиков и футболистов вариант Double-elimination…

    Весной были полуфиналы — сейчас это мини-финалы. Много нововведений, которые будут весьма полезными», — передаёт слова Бабаева «Чемпионат».

    Функционер также прокомментировал информацию, согласно которой старт Кубка России будет перенесён с 17 августа.

    «Конец августа — край, когда надо стартовать. Команды РПЛ присоединятся позже, как это было раньше. Тем не менее это один турнир. Нельзя недооценивать команды из ФНЛ-1, ФНЛ-2.

    Надо принять решения в совокупности по всему турниру. Времени очень мало. Будет ещё одно совещание до конца недели. После него РФС, наверное, выйдет с каким-то заявлением.

    Рабочая группа уже к чему-то придёт, даст свои рекомендации, а руководство РФС примет решение», — сказал он.

    Ранее стало известно, что рассматривается вариант изменения формата Кубка России. Если реформа будет принята, новый формат турнира будет введён со следующего сезона.

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