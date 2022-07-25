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    Болельщики «Атлетико» выступили против подписания Роналду

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    Группа болельщиков мадридского «Атлетико» выступает против возможного перехода в клуб нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Фанаты «матрасников» объединились в соцсетях под хэштегом #ContraCR7, сообщает Mirror.

    Болельщики «Атлетико» также отмечают его прошлое в составе «Реала», и с учетом этого они не хотят видеть форварда в футболке своей команды.

    Роналду перешел в «МЮ» в августе 2021 года. Он подписал контракт до конца июня 2023-го с опцией продления еще на сезон. В минувшем сезоне португалец провел 38 матчей, забил 24 гола и отдал 3 результативные передачи. «МЮ» стал 6-м в прошлом сезоне АПЛ и не квалифицировался в Лигу чемпионов.

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