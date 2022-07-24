Хави: Думаю, мы были лучше «Реала», продемонстрировали хороший футбол

Главный тренер «Барселоны»прокомментировал результат товарищеского матча с мадридским «Реалом» (1:0).

«В целом, мы довольны. Получили хорошие эмоции, а это главное на данный момент. Сейчас победа важна меньше всего, но каталонцам очень нравится обыгрывать "Реал".

Провели отличный первый тайм, второй был похуже. Сейчас идёт предсезонная подготовка, тренировочный процесс приносит свои плоды. В этой встрече мы увидели хорошую игру "Барселоны", но нужно быть более стабильными и результативными. Думаю, мы были лучше "Реала", продемонстрировали хороший футбол. Я очень доволен всем, кроме результата. Мы насладились игрой. Основная цель на сезон — выигрывать трофеи. Это важно для нас», — приводит слова Хави Marca.