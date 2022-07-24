Тренер «Арсенала» Артрета остался доволен игрой своей команды в матче против «Челси»

Главный тренер лондонского «Арсенала»прокомментировал разгромную победу своей команды в товарищеском матче с другой командой из Лондона «Челси» (4:0).

«Да, я действительно счастлив. Сегодняшняя игра является хорошим показателем того, что мы движемся вперёд, видимо совершенствуемся как команда. Но не придавайте столько значения, это товарищеский матч. "Арсеналу" ещё многое предстоит сделать, чтобы стать лучше», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба.

После первого тайма «Арсенал» уже вёл со счётом 2:0. На 15-й минуте отличился другой летний новичок команды, перешедший из «Манчестер Сити», нападающий Габриэл Жезус. На 36-й минуте Мартин Эдегор с передачи Габриэла Мартинелли удвоил преимущество «канониров». А во втором тайме Букайо Сака и Самби Локонга установили итоговый счёт — 4:0.