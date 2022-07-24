«Арсенал» в дебютном матче Зинченко разгромил «Челси»

Лондонскийодержал победу надв рамках товарищеского матча, который состоялся в американском Орландо.

Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «Арсенала».

В первом тайме в составе «канониров» отличились Габриэл Жезус (15-я минута) и Мартин Эдегор (36).

После перерыва ворота «синих» поразили Букайо Сака (65) и Альбер-Мбойо Локонга (90+3).

В этом матче в составе «Арсенала» дебютировал Александр Зинченко. Украинец провел на поле весь первый тайм.

«Челси» в следующем товарищеском матче сыграет с итальянским «Удинезе». Игра состоится 29 июля. «Арсенал» на следующий день встретится с испанской «Севильей».