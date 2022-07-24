«Арсенал» в дебютном матче Зинченко разгромил «Челси»

Габриэл Жезус забил один из четырех мячей в ворота «Челси» Фото: twitter.com/Arsenal
Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «Арсенала».
В первом тайме в составе «канониров» отличились Габриэл Жезус (15-я минута) и Мартин Эдегор (36).
После перерыва ворота «синих» поразили Букайо Сака (65) и Альбер-Мбойо Локонга (90+3).
В этом матче в составе «Арсенала» дебютировал Александр Зинченко. Украинец провел на поле весь первый тайм.
«Челси» в следующем товарищеском матче сыграет с итальянским «Удинезе». Игра состоится 29 июля. «Арсенал» на следующий день встретится с испанской «Севильей».
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Арсенал Лондон — Челси 4:0
Голы: 1:0 Габриэл Жезус (15'), 2:0 Мартин Эдегор (36'), 3:0 Букайо Сака (66'), 4:0 Альберт Самби Локонга (90') Арсенал Лондон: Арон Ремсдейл, Бен Уайт, Вильям Салиба, Габриэл, Александр Зинченко (Нуну Тавареш, 46'), Томас Парти, Гранит Джака (Альберт Самби Локонга, 78'), Букайо Сака (Маркос Маркиньос, 72'), Мартин Эдегор (Эйнсли Мэйтленд-Найлс, 80'), Габриэл Мартинелли (Николя Пепе, 72'), Габриэл Жезус (Эдвард Нкетиа, 58') Челси: Тимо Вернер (Кристиан Пулишич, 46'), Рахим Стерлинг (Сесар Аспиликуэта, 46'), Мэйсон Маунт (Хаким Зиеш, 65'), Кай Хаверц (Миши Батшуайи, 65'), Жоржиньо, Конор Галлахер (Матео Ковачич, 46'), Эмерсон (Маркос Алонсо, 46'), Тьяго Силва (Калиду Кулибали, 73'), Трево Чалоба (Маланг Сарр, 45'), Рис Джеймс (Каллум Хадсон-Одои, 73'), Эдуард Менди