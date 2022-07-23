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    Тен Хаг прокомментировал ничью с «Астон Виллой»

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оказался недоволен тем, что его команда растратила преимущество в два гола в матче с «Астон Виллой» (2:2).

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Мы много двигались за линией защиты, забили два прекрасных гола и вели 2:0 к перерыву. А затем мы потеряли концентрацию. Возможно, парни устали, но это не оправдание. Они должны играть как следует, но во втором тайме этого видно не было. В первом же мы были действительно хороши.

    Я не хочу списывать все на состояние газона или погоду. Дело в концентрации. Мы должны нормально играть в любых условиях.

    Футбол — спорт ошибок, но мы должны уменьшить их число. Тем не менее я вижу значительный прогресс за две недели. В первом тайме мы контролировали игру и доминировали, но следует вынести урок из того, что случилось дальше. Нельзя вести 2:0 и затем все перечеркивать. Так я в раздевалке и сказал», — заявил тен Хаг ESPN.

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