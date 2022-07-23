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    «Оренбург» — «Урал»: Стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ

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    Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Урала» на матч второго тура Российской Премьер-Лиги.

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    Фрагмент матча

    «Оренбург»: Гошев, Малых, Сиваков, Полуяхтов, Хотулёв, Эктов, Каплиенко, Оганесян, Ковалёв, Башич, Воробьёв.

    «Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичёв, Коновалов, Егорычев, Сунгатулин, Мишкич, Гаджимурадов, Юшин, Бикфалви.

    Игру обслужит бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Валентин Мурашов (Москва) и Илья Елеференко (Москва). В роли резервного рефери выступит Михаил Черемных (Пермь).

    Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. С прогнозом на этот поединок можно ознакомиться здесь.

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