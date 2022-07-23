Нагельсман оценил вероятность подписания Кейна

Главный тренер «Баварии»оценил вероятность перехода в клуб нападающего «Тоттенхэма»

«Это один из лучших нападающих в мире. Возможно, он забил бы много голов в Бундеслиге. Я не знаю цену, но это очень дорогой футболист, для "Баварии" тяжело такой трансфер осуществить. Но посмотрим, что будет дальше», — цитирует Нагельсмана Bild.

Ранее появилась информация, что немецкий клуб уже связался с окружением Кейна, чтобы изучить возможность подписания игрока следующим летом.

Кейн выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года. Контрактное соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 90,00 миллионов евро.