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    Нагельсман оценил вероятность подписания Кейна

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    Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман оценил вероятность перехода в клуб нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    «Это один из лучших нападающих в мире. Возможно, он забил бы много голов в Бундеслиге. Я не знаю цену, но это очень дорогой футболист, для "Баварии" тяжело такой трансфер осуществить. Но посмотрим, что будет дальше», — цитирует Нагельсмана Bild.

    Ранее появилась информация, что немецкий клуб уже связался с окружением Кейна, чтобы изучить возможность подписания игрока следующим летом.

    Кейн выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года. Контрактное соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 90,00 миллионов евро.

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