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    Карраскаль: Матч был достаточно тяжелым. Вся команда играла на эту победу

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    Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль прокомментировал победу своей команды над «Сочи» (3:0) в матче 2-го тура РПЛ.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Колумбиец отметил передачу вратаря армейцев Игоря Акинфеева, с которой футболист забил второй мяч в ворота сочинцев.

    «Матч был достаточно тяжелым, но мы смогли воспользоваться свободным пространством, проникающими передачами, создали большое количество моментов и добились важной победы. 3:0 — хороший результат. Вся команда играла на эту победу.

    Голевая передача от Акинфеева? Игорь — живая легенда, великолепный вратарь, очень умный. Он увидел меня на свободном пространстве, он обладает великолепным пасом. Я открылся и смог поразить ворота с его отличной передачи. Игорь здесь сделал все. Две сухих победы на старте сезона? Надеюсь, мы сумеем решить задачи в этом году.

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    • Начало предсезонки было тяжелым, но мы смогли это перебороть. Два сухих матча придают уверенности, надеюсь, мы сможем бороться за самые высокие места», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Карраскаль.

    ЦСКА лидирует в турнирной таблице РПЛ, армейцы являются единственной командой, которой удалось выиграть в двух первых турах сезона-2022/23.

    В третьем туре «красно-синие» встретятся с «Нижним Новгородом». Матч состоится 31 июля, начало — в 15.00 (мск).

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