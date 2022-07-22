ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду Бесполезная легенда. Почему Роналду больше не нужен топ-клубам
  • 12:00
    • ЦСКА заблокировал переход Марио Фернандеса в «Сантос»
  • 11:03
    • «ПСЖ» согласился отпустить Вейналдума
  • 10:35
    • «ПСЖ» по-прежнему настроен продать Неймара этим летом
  • 22:21
    • Покер Нуньеса помог «Ливерпулю» разгромить «Лейпциг» в контрольном матче
    Все новости спорта

    Нигматуллин: Любой легионер в РПЛ — это бомба замедленного действия

    Футбол Зенит Спартак ЦСКА Локомотив Динамо Сочи
    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин считает, что российским клубам пора прекратить подписывать иностранных футболистов.

    Руслан Нигматуллин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Руслан Нигматуллин

    «Любой легионер в команде сейчас — это бомба замедленного действия, которая в любой момент может рвануть к себе на родину.

    Сейчас каждый легионер — это большой риск. Распустить их? Наверное, в глобальном масштабе — да.

  • Кавазашвили предложил ужесточить лимит на легионеров в РПЛ
  • Читайте по теме

    • С другой стороны, каждый легионер стоит денег. За многих заплатили немалые деньги. И это же был бюджет клуба. Футболисты — это определенный капитал. Можно эти средства потратить на развитие внутренних резервов, футболистов», — приводит слова Нигматуллина Sport24.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Зенит» безвыигрышную серию в РПЛ?
  • «Зенит» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Остался ли у шведок боезапас после разгрома Португалии?
  • Швеция — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • «Боруссия» и «Вильярреал» покажут результативный футбол
  • «Боруссия» Дортмунд — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.73
  • Экспресс дня 22 июля
  • Сегодня в 21:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Зенит — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Швеция — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Краснодар — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  4.04
  • Прогноз на матч Бавария — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Аякс — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  3.81
  • Экспресс дня 15 июля
  • Завтра в 19:55
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры