Нигматуллин: Любой легионер в РПЛ — это бомба замедленного действия

Бывший вратарь сборной Россиисчитает, что российским клубам пора прекратить подписывать иностранных футболистов.

«Любой легионер в команде сейчас — это бомба замедленного действия, которая в любой момент может рвануть к себе на родину.

Сейчас каждый легионер — это большой риск. Распустить их? Наверное, в глобальном масштабе — да.

С другой стороны, каждый легионер стоит денег. За многих заплатили немалые деньги. И это же был бюджет клуба. Футболисты — это определенный капитал. Можно эти средства потратить на развитие внутренних резервов, футболистов», — приводит слова Нигматуллина Sport24.