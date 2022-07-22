Кавазашвили предложил ужесточить лимит на легионеров в РПЛ

Бывший вратарь сборной СССРпрокомментировал слова заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитиюоб иностранных футболистах.

Ранее Аршавин заявил о необходимости отпустить легионеров, выступающих в РПЛ, из-за нескорого возвращения отечественных клубов в еврокубки.

«Надо сокращать количество иностранных футболистов до двух-трех человек. А если кто-то хочет больше, предлагаю ввести такую систему: за каждого нового легионера платить в фонд развития футбола 500 тысяч евро.

Вот тогда и посмотрим, будут они это делать или постараются вложить в наш футбол, в развитие детско-юношеский и молодежных школ», — приводит слова Sport24.

На текущий момент в РПЛ лимит на легионеров не ограничивает количество иностранцев на поле. При этом процент российских футболистов существенно увеличился.