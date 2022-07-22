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    Ла Лига через суд потребовала расторгнуть контракт Мбаппе ПСЖ

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    По данным L'Équipe, представители Ла Лиги обратились в административный суд Парижа с требованием аннулировать контракт Килиана Мбаппе с ПСЖ.

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    Истец получил отрицательный ответ. Суд решил рассмотреть дело в течение более длительного времени.

    «Мы этого ожидали. Это была техническая апелляция, главное — решение по существу. Это только первый шаг перед обращение в европейские суды в течение нескольких месяцев», — заявил юрист Ла Лиги Хуан Бранко.

    По мнению стороны обвинения, ПСЖ не соблюдал критерии и показатели, предусмотренные регламентами Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) и Департамента национального управленческого контроля за клубами Франции (DNCG). Также юристы Ла Лиги обвиняют «парижан» в нарушении правил финансового фэйр-плей.

    Ранее ожидалось, что Мбаппе перейдет в «Реал», но в итоге игрок продлил контракт с ПСЖ.

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