Вайсс: «Слован» при должной концентрации и без травм сможет пройти дальше

Главный тренер «Слована»высказался о победе над «Ференцварошем» (2:1) в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Мы добились победы, но это только первый раунд противостояния. После поражения в Подбрезовой и игр с "Динамо" Батуми в нас мало кто верил, однако у нашей команды есть качество, которое сегодня было показано.

Считаю, что при должной концентрации и без травм мы сможем пройти дальше, хоть это и будет непросто. У "Ференцвароша" хорошая команда с отличным тренером. Футбол был превосходным с обеих сторон и порадовал болельщиков.

Горжусь тем, что ребята показали против такого качественного соперника. Уверен, матч-реванш будет захватывающим», — цитирует Вайсса пресс-служба клуба.

Ответная игра запланирована на 27 июля.