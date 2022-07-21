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    Вайсс: «Слован» при должной концентрации и без травм сможет пройти дальше

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Ференцварош Слован Братислава
    Главный тренер «Слована» Владимир Вайсс высказался о победе над «Ференцварошем» (2:1) в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    Владимир Вайсс
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    Владимир Вайсс

    «Мы добились победы, но это только первый раунд противостояния. После поражения в Подбрезовой и игр с "Динамо" Батуми в нас мало кто верил, однако у нашей команды есть качество, которое сегодня было показано.

    Считаю, что при должной концентрации и без травм мы сможем пройти дальше, хоть это и будет непросто. У "Ференцвароша" хорошая команда с отличным тренером. Футбол был превосходным с обеих сторон и порадовал болельщиков.

    Горжусь тем, что ребята показали против такого качественного соперника. Уверен, матч-реванш будет захватывающим», — цитирует Вайсса пресс-служба клуба.

    Ответная игра запланирована на 27 июля.

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