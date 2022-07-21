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    Агент Игнатьева: У Ивана были варианты с топ-клубом Сербии, Турцией, Саудовской Аравией

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    Агент Алан Агузаров, представляющий форварда Ивана Игнатьева прокомментировал заключение его подопечным контракта с московским «Локомотивом».

    Иван Игнатьев
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    Иван Игнатьев

    Соглашение заключено на один сезон, но в случае выполнения условий оно может быть продлено еще на два года.

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    «Кроме "Локо" было несколько вариантов. Конкретика была от топового клуба Сербии, нескольких клубов Турции и клуба из Саудовской Аравии. Из этических соображений не буду говорить, что это за команды.

    Мы изначально отдавали предпочтение "Локомотиву", хотя с финансовой стороны другие клубы давали существенно более высокие условия.

    Как таковых переговоров с Цорном мы не вели. Он просто озвучил условия, мы на них согласились.

    Превалирующим фактором послужили заинтересованность в Иване тренерского штаба и сам разговор с главным тренером, а также очень хороший микроклимат в коллективе», — сказал агент «Чемпионату».

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    23-летний нападающий будет зарабатывать в московской команде один миллион рублей в месяц, сообщает «Матч ТВ».

    Также в договоре предусмотрены бонусы за голевые действия и появление на поле в стартовом составе.

    В прошлом сезоне форвард провел 14 матчей в РПЛ за «Рубин» и «Крылья Советов», забив 1 мяч.

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