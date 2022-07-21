Агент Игнатьева: У Ивана были варианты с топ-клубом Сербии, Турцией, Саудовской Аравией

Агент, представляющий форвардапрокомментировал заключение его подопечным контракта с московским

Соглашение заключено на один сезон, но в случае выполнения условий оно может быть продлено еще на два года.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

«Кроме "Локо" было несколько вариантов. Конкретика была от топового клуба Сербии, нескольких клубов Турции и клуба из Саудовской Аравии. Из этических соображений не буду говорить, что это за команды.

Мы изначально отдавали предпочтение "Локомотиву", хотя с финансовой стороны другие клубы давали существенно более высокие условия.

Как таковых переговоров с Цорном мы не вели. Он просто озвучил условия, мы на них согласились.

Превалирующим фактором послужили заинтересованность в Иване тренерского штаба и сам разговор с главным тренером, а также очень хороший микроклимат в коллективе», — сказал агент «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

23-летний нападающий будет зарабатывать в московской команде один миллион рублей в месяц, сообщает «Матч ТВ».

Также в договоре предусмотрены бонусы за голевые действия и появление на поле в стартовом составе.

В прошлом сезоне форвард провел 14 матчей в РПЛ за «Рубин» и «Крылья Советов», забив 1 мяч.