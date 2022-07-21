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    Капелло: Подписав Дибалу «Рома» поднялась на один уровень с «Ювентусом»

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    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказал мнение о подписании нападающим Пауло Дибалой контракта с «Ромой».

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    28-летний аргентинец заключил с римлянами 3-летнее соглашение.

    «Мы говорим о проекте, который может поменять иерархию топ-клубов в чемпионате Италии. "Рома" стала очень важным претендентов на титул после сделки с Дибалой.

    Этот переход повысил клуб в качестве, что они и хотели. В отношении качества и креативности, "Рома" на том же уровне, что и "Ювентус", без всяких сомнений», — цитирует Капелло La Gazzetta dello Sport.

    В прошлом сезоне Дибала забил 15 голов и сделал 6 голевых передач в 39 матчах за «Ювентус».

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