Капелло: Подписав Дибалу «Рома» поднялась на один уровень с «Ювентусом»

Бывший главный тренер сборной Россиивысказал мнение о подписании нападающимконтракта с

28-летний аргентинец заключил с римлянами 3-летнее соглашение.

«Мы говорим о проекте, который может поменять иерархию топ-клубов в чемпионате Италии. "Рома" стала очень важным претендентов на титул после сделки с Дибалой.

Этот переход повысил клуб в качестве, что они и хотели. В отношении качества и креативности, "Рома" на том же уровне, что и "Ювентус", без всяких сомнений», — цитирует Капелло La Gazzetta dello Sport.

В прошлом сезоне Дибала забил 15 голов и сделал 6 голевых передач в 39 матчах за «Ювентус».