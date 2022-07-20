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    Семак: В «Зените» команда, а не бандитская группировка, ни о какой бразильской банде речи быть не может

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Крыльями Советов» во втором туре РПЛ.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Зенит» ранее разгромил «Спартак» (4:0) в матче за Суперкубок России и сыграл вничью с «Химками» (1:1) в первом туре РПЛ. Победа над «Спартаком» стала для Семака 100-й в качестве главного тренера «Зенита».

    «100 побед — всего лишь красивая цифра. В любом случае, эти победы — заслуга команды, я бы хотел еще раз поблагодарить за это достижение всю команду и весь клуб.

    Прежде всего, нам нужно вернуть эмоции, футбол без них — мертв. Их нам не хватало в прошлом матче, что вылилось в проблемы в обороне», — сказал наставник сине-бело-голубых, слова которого приводит «Матч ТВ».

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    • Кроме того, Семак высказал о том, что в «Зените» уже семь бразильских игроков и о том, насколько сложно будет избежать группировок по национальному признаку

    «Если исходить из этой логики, то больше 3 игроков из одной страны, это уже банда. У нас команда, а не бандитская группировка, ни о какой бразильской банде речи быть не может. Иван в принципе готов — ему нужно только войти в режим, с Мантуаном ситуация сложнее, непонятно, сколько времени потребуется на его реабилитацию. В любом случае, это очень хорошие футболисты, которые смогут создать необходимую конкуренцию на их позициях», — добавил Семак.

    Матч «Зенит» — «Крылья Советов» состоится 22 июля в Санкт-Петербурге, начало — в 20:00 мск.

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