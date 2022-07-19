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    Мантуан: Видеть столько бразильцев в «Зените» — это большое счастье!

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    Бразильский новичок «Зенита» Густаво Мантуан поделился впечатлениями после перехода в российский клуб из «Коринтианса» на правах аренды.

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    «Эмоции и ожидания самые лучшие! Счастлив присоединиться к лучшему клубу России. Обещаю, что покажу лучшее, на что способен, и буду отдавать все силы на поле в этой футболке.

    Когда мой агент рассказал об этом варианте, я был очень взволнован — сразу же сказал, что хочу принять этот вызов, хочу попробовать свои силы в "Зените" и достичь высот вместе с ним.

    Слава Богу, все удалось, теперь я — игрок "Зенита", и буду доказывать, что достоин быть здесь.

    Цели? Выиграть все! Кубок и чемпионат России — это самые важные задачи для "Зенита", и у этой команды, с которой я успел познакомиться, есть все, чтобы подтвердить статус сильнейшей в стране.

    И я думаю только об этом — завоевать все возможные трофеи во всех турнирах, в которых буду принимать участие.

    Видеть столько соотечественников в зарубежном клубе — это большое счастье! Бразильцы успешно выступают в Петербурге.

    Я знаю обо всех последних достижениях команды, ведь "Зенит" — действующий чемпион, на днях завоевал Суперкубок России.

    И мне хочется достойно дополнить и без того потрясающий состав, чтобы помочь ему продолжить победные традиции», — сказал бразильский футболист клубной пресс-слуюбе.

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