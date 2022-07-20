ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Софья Тартакова«Фрик-шоу для косноязычных псевдоэкспертов». За что Софью Тартакову отстранили от эфира «Матч ТВ»
  • 22:54
    • Мане, Салах и Менди — финалисты в борьбе за звание лучшего игрока сезона в Африке
  • 22:15
    • «Олимпиакос» упустил победу над «Маккаби» в матче 2-го раунда квалификации ЛЧ
  • 19:56
    • Медведев и Джокович включены в основную сетку US Open
  • 19:38
    • СМИ: Игрока «Крыльев Советов» Пиняева увезли в реанимацию с тренировки
  • 19:32
    • В сети появился трейлер FIFA 23
    Все новости спорта

    Мане, Салах и Менди — финалисты в борьбе за звание лучшего игрока сезона в Африке

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Сборная Сенегала Сборная Египта Ливерпуль Челси АПЛ Футбол Англии Бавария Бундеслига Футбол Германии
    Конфедерация африканского футбола (CAF) огласила список игроков, претендующих на звание лучшего игрока сезона-2021/22.

    Садио Мане и Мохамед Салах
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Садио Мане и Мохамед Салах

    В окончательную тройку финалистов вошли: нападающий Садио Мане («Ливерпуль»/«Бавария» и сборная Сенегала), форвард Мохамед Салах («Ливерпуль» и сборная Египта) и вратарь Эдуар Менди («Челси» и сборная Сенегала).

    Мане и Салах являются участниками финальной тройки уже третий год подряд. Два раза награду выигрывал нападающий «Ливерпуля», одна победа на счету сенегальца.

    Церемония вручения наград CAF Awards 2022 состоится в Рабате (Марокко) 21 июля.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лейпциг» и «Ливерпуль» покажут содержательный футбол
  • «Лейпциг» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Встреча завершится миром?
  • «Фехервар» — «Габала». Прогноз и ставки
  • 4.84
    •
  • Сможет ли унизить соперника «Ружомберок»?
  • «Ружомберок» — «Рига». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.00
  • Экспресс дня 21 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Лейпциг — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  4.84
  • Прогноз на матч Фехервар — Габала
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Ружомберок — Рига
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Германия — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Серундоло — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ворскла — АИК
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 13:05
    •  2.66
  • Прогноз на матч Карацев — Галан
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры