Мане, Салах и Менди — финалисты в борьбе за звание лучшего игрока сезона в Африке

Садио Мане и Мохамед Салах Фото: globallookpress.com
В окончательную тройку финалистов вошли: нападающий Садио Мане («Ливерпуль»/«Бавария» и сборная Сенегала), форвард Мохамед Салах («Ливерпуль» и сборная Египта) и вратарь Эдуар Менди («Челси» и сборная Сенегала).
Мане и Салах являются участниками финальной тройки уже третий год подряд. Два раза награду выигрывал нападающий «Ливерпуля», одна победа на счету сенегальца.
Церемония вручения наград CAF Awards 2022 состоится в Рабате (Марокко) 21 июля.