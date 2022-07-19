Гол Святченко спас «Мидтьюлланд» от поражения в матче отбора ЛЧ с АЕК

Датскийв домашнем матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов сыграл вничью сиз Ларнаки — 1:1.

Счет на 81-й минуте открыли гости. В контратаку выбежали киприоты, Адам Дьюрчо выполнил диагональный прострел на Тричковски, который до мяча не добрался, но отвлёк вратаря, а кручёный снаряд вошёл в дальний нижний угол.

Спустя три минуты гости отыгрались. Подал Андерс Дрейер угловой с правого фланга на дальнюю штангу, куда неудачно на выход пошёл Пирич, не добравшись до мяча, и Эрик Святченко переправил снаряд головой просто в пустые ворота.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Мидтьюлланн — АЕК Ларнака 1:1 Голы: 0:1 Adam Gyurcso (81'), 1:1 Эрик Святченко (84') Мидтьюлланн: Elias Rafn Olafsson, Хенрик Далсгор, Эрик Святченко, Жуниньо, Йоэль Андерссон (Mads Dohr Thychosen, 59'), Рафаэль Оньедика, Эвандер Феррейра (Шарлес, 44'), Паулинью (Николас Дюр, 59'), Edward Chilufya (Виктор Линн, 59'), Андерс Драйер, Густав Исаксен (Сори Каба, 75') АЕК Ларнака: Victor Oluyemi Olatunji (Рафаэл Лопеш, 72'), Adam Gyurcso (M.Gonzalez, 89'), Ivan Trickovski (Omri Altman, 83'), Имад Фараж (Rafail Mamas, 82'), Gus Ledes, Ойер Оласабаль, Angel Garcia Cabezali, Ненад Томович, Hrvoje Milicevic, Кипрос Христофору (Роберто Росалес, 72'), Кенан Пирич Предупреждения: Рафаэль Оньедика (19'), Hrvoje Milicevic (47'), Шарлес (57'), Виктор Линн (87'), Кенан Пирич (90 + 4')

Ответный матч пройдет 26 июля в Ларнаке.