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    «МЮ» выиграл у «Кристал Пэлас» в Мельбурне

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    «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Кристал Пэлас» в рамках выставочного матча, который состоялся в Мельбурне.

    «МЮ» выиграл третий матч под руководством Эрика тен Хага
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    «МЮ» выиграл третий матч под руководством Эрика тен Хага

    Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «МЮ».

    В первом тайме в составе «красных дьяволов» отличился Антони Марсьяль (17-я минута).

    После перерыва по голу забили Маркус Рэшфорд (48) и Джейдон Санчо (59).

    У «Кристал Пэлас» автором единственного гола стал Джоэл Уорд (74).

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    • «МЮ» выиграл третий матч под руководством Эрика тен Хага. На прошлой неделе 20-кратный чемпион Англии одержал победы над «Ливерпулем» (4:0) и «Мельбурн Виктори» (4:1). В этих матчах «МЮ» играл без Криштиану Роналду.

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