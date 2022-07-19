«МЮ» выиграл у «Кристал Пэлас» в Мельбурне

«МЮ» выиграл третий матч под руководством Эрика тен Хага Фото: twitter.com/ManUtd
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «МЮ».
В первом тайме в составе «красных дьяволов» отличился Антони Марсьяль (17-я минута).
После перерыва по голу забили Маркус Рэшфорд (48) и Джейдон Санчо (59).
У «Кристал Пэлас» автором единственного гола стал Джоэл Уорд (74).
«МЮ» выиграл третий матч под руководством Эрика тен Хага. На прошлой неделе 20-кратный чемпион Англии одержал победы над «Ливерпулем» (4:0) и «Мельбурн Виктори» (4:1). В этих матчах «МЮ» играл без Криштиану Роналду.