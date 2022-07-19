Бабаев — о дебюте Федотова в ЦСКА: Видно, что работа игроков и тренеров на сборах не прошла даром

Генеральный директор московскогоподелился мнением о том, как команда стартовала в новом сезоне РПЛ под руководством

В 1-м туре чемпионата России ЦСКА обыграл «Урал» со счетом 2:0.

«Было очень важно начать сезон с победы. Матч с "Уралом" порадовал не только результатом, но и качеством игры.

Видно, что работа на сборах игроков и, конечно, тренерского штаба, не прошла даром. Команда установила несколько рекордов, в том числе по количеству ударов в первом тайме.

Хромала реализация, но, как справедливо говорит главный тренер: голы придут, если есть моменты. Уверен, что болельщикам очень понравился матч», — сказал Бабаев Sport24.