Тренер «Факела»: Сыграли с «Краснодаром» строго по плану

Главный тренер «Факела»подвел итоги матча первого тура РПЛ против «Краснодара» (2:2).

«Приятное ощущение, потому что, на мой взгляд, получился праздник футбола. Прекрасная атмосфера на стадионе, прекрасный футбол.

Мы довольны тем, что вот так сделали свой первый шаг. Да, мы сожалеем, что не реализовали свои голевые моменты. Это были хорошие моменты, которые надо реализовывать. Я очень благодарен парням, потому что мы сыграли строго по плану, дисциплинированно», — сказал Василенко на пресс-конференции.

В следующем туре «Факел» сыграет на выезде с «Ахматом» 24 июля. «Краснодар» дома проведет матч со «Спартаком» 23 июля.