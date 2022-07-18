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    Нобоа: Дзюба помог бы «Сочи», у нас нет нападающего

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    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился мнением о бывшем нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе.

    Кристиан Нобоа
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    Кристиан Нобоа

    «Трудно сказать, кого бы я взяли, если бы пришлось выбирать между Дзюбой и Кокориным. Два разных футболиста. Я играл и с Кокорином, и с Дзюбой. Может быть, Кокорин. Наверное, взял бы его.

    Дзюба старый? Не важно. Я тоже старый, но играю. Дзюба не звонил мне по поводу "Сочи". Не знаю, какая у него ситуация.

  • Нобоа сказал, что Семак связывался с ним по поводу «Зенита»
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    • В "Сочи" все отлично — отличная команда, погода, красивый город. Он бы помог нам, у нас пока нет нападающего. Мелкадзе тоже сильный, он по-другому играет», — приводит слова Нобоа «Спорт-Экспресс».

    Напомним, Дзюба остается без клуба после ухода из «Зенита».

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