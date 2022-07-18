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    «Алания» разошлась миром с махачкалинским «Динамо»

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    Владикавказская «Алания» на своем поле сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» (0:0) в матче 1-го тура Первой лиги.

    «Алания»
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    «Алания»

    На 80-й минуте хозяева остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник Алексей Татаев.

    Агабалаев подхватил мяч на чужой половине поля и был готов убежать на рандеву с Солдатенко, однако Татаев фолом «последней надежды» остановил соперника.

    Первая лига. 1-й тур
    Алания — Динамо Махачкала 0:0 (0:0, 0:0)
    «Алания»: Засеев (Галоян, 46), Багаев, Качмазов (Кочиев, 33), Солдатенко, Татаев, Коротков (Бутаев, 5), Хосонов, Цараев (Дзахов, 65), Машуков, Гиоргобиани, Эльдарушев (Григорьев, 65)«Динамо» Махачкала: Хамхоев, Гасанов (Ibragimov, 46), Кагермазов, Красильниченко, Алибеков, Халимбеков, Yusupov (Makhmudov, 82), Глушков (Агабалаев, 73), Gadzhiev (Vagidov, 60), Atabaev, Дибиргаджиев (Сохиев, 82)Предупреждения: Кагермазов (27), Хосонов (90)Удаление: Татаев (80

    В следующем туре «Алании» предстоит провести выездной матч против другого новичка лиги «Родины», а «Динамо» предстоит домашняя премьера — соперником будет «Велес». Оба матча пройдут 24 июля.

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