Шалимов: Полностью уступили по голевым моментам

Главный тренер «Урала»прокомментировал выездные 0:2 в матче 1 тура РПЛ с ЦСКА.

«Какой тут комментарий? Полностью уступили по голевым моментам. В первом тайме все моменты, что были, создавались из-за наших ошибок, выпадали центральные защитники. Говорили: "Нате, берите и забивайте". Вот и воткнули на 45-й минуте. А в таких нельзя ошибаться. Второй тайм был другой, но первая игра сезона, у ЦСКА новый тренер.

Второй тайм чуть выправили. У нас был какой-то шанс, но, глядя на статистику, что мы могли не проиграть. У ЦСКА классные игроки, мы давали большой простор», — цитирует Шалимова «Чемпионат».

В следующем туре «Урал» на выезде сыграет с «Оренбургом». Матч назначен на 23 июля.