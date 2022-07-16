ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кристиан ЭриксенВопреки всему. Эриксен и другие игроки, возобновившие карьеру после серьезных проблем со здоровьем
  • 18:49
    • «Бавария» объявила о переходе Левандовского в «Барселону»
  • 19:13
    • «Ахмат» и «Спартак» объявили составы на матч 1 тура РПЛ
  • 17:08
    • ЦСКА всухую обыграл «Урал»
  • 13:30
    • Анастасия Потапова потерпела поражение в 1/4 турнира в Лозанне
  • 13:00
    • Голкипер «Химок» Лантратов опроверг слухи об интересе «Зенита»
    Все новости спорта

    Шалимов: Полностью уступили по голевым моментам

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Урал
    Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал выездные 0:2 в матче 1 тура РПЛ с ЦСКА.

    Игорь Шалимов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Шалимов

    «Какой тут комментарий? Полностью уступили по голевым моментам. В первом тайме все моменты, что были, создавались из-за наших ошибок, выпадали центральные защитники. Говорили: "Нате, берите и забивайте". Вот и воткнули на 45-й минуте. А в таких нельзя ошибаться. Второй тайм был другой, но первая игра сезона, у ЦСКА новый тренер.

    Второй тайм чуть выправили. У нас был какой-то шанс, но, глядя на статистику, что мы могли не проиграть. У ЦСКА классные игроки, мы давали большой простор», — цитирует Шалимова «Чемпионат».

    В следующем туре «Урал» на выезде сыграет с «Оренбургом». Матч назначен на 23 июля.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как Абаскаль дебютирует в чемпионате России?
  • «Ахмат» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Уверенная победа «Интера»
  • «Интер» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • «Локомотив» продолжит играть результативно?
  • «Локомотив» — «Нижний Новгород». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.41
  • Экспресс дня 16 июля
  • Сегодня в 21:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ахмат — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Интер — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Торпедо — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Дания — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Финляндия — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Рубин — Родина
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Реал Солт-Лейк — Спортинг Канзас-Сити
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры