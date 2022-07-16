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    Новичок «Химок» Роман Мори Гбане поделился эмоциями от дебютного матча с «Зенитом»

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    Ивуарийский полузащитник «Химок» Роман Мори Гбане прокомментировал ничейный результат в матче против «Зенита» в первом туре РПЛ (1:1) и так же поделился целями своей новой команды на сезон.

    Роман Мори Гбане
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    Роман Мори Гбане

    «Очень рад за результат — ничью с "Зенитом". Мне кажется, перед игрой мы знали, зачем приехали. Знаем, что играли с чемпионом России. Сергей Юран дал нам несколько советов перед матчем. По ходу игры у нас было много хороших моментов. Не многие команды добивались такого результата. Поэтому я очень рад. Надеюсь, что в дальнейших матчах мы тоже будем показывать хорошую игру», — сказал Гбане «СЭ».

    Также полузащитник рассказал о задачах «Химок» на сезон.

    «Мы не задумываемся о месте в таблице. Двигаемся от игры к игре. А дальше посмотрим, где мы закончим сезон. Мы должны сделать все, чтобы закончить сезон хорошо», — добавил Гбане.

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