«Интер» — «Монако»: счет матча 1:1, обзор голов

Миланскийна своем поле сыграл вничью с(1:1) в товарищеском матче, который прошел в итальянской Ферраре.

Счет в матче уже на 7-й минуте открыли монегаски. Прорвался по центру в контратаку Бен-Йеддер и отдал пас поперек на Головина, который вторым касанием легко переиграл Ханадновича, пробив точно в нижний угол.

На 30-й минуте монегаски поймали соперника на контратаке. Головин идеальным пасом запустил в штрафную Бен-Йеддера, который оторвался от защитника и отправил мяч в сетку, эффектно перебросив вышедшего из ворот Хандановича.

На 42-й минуте миланцы отыграли один мяч. Белланова навесил с угла поля в центр вратарской «Монако», где пробил головой Лукаку. В падении смог отбить ногой перед собой Нюбель, но точно на Гальярдини, который в падении протолкнул снаряд уже в пустые ворота.

А на 60-й минуте Лукаку зацепился за мяч в чужой штрафной, расшатал финтом защитника и пробил в дальний угол. В падении Нюбель спас свою команду, но на подборе первым оказался Аслани и вколотил снаряд в дальний нижний угол.