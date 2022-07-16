«Интер» — «Монако»: счет матча 1:1, обзор голов

Миланский «Интер»
на своем поле сыграл вничью с «Монако»
(1:1) в товарищеском матче, который прошел в итальянской Ферраре.
Счет в матче уже на 7-й минуте открыли монегаски. Прорвался по центру в контратаку Бен-Йеддер и отдал пас поперек на Головина, который вторым касанием легко переиграл Ханадновича, пробив точно в нижний угол.
На 30-й минуте монегаски поймали соперника на контратаке. Головин идеальным пасом запустил в штрафную Бен-Йеддера, который оторвался от защитника и отправил мяч в сетку, эффектно перебросив вышедшего из ворот Хандановича.
На 42-й минуте миланцы отыграли один мяч. Белланова навесил с угла поля в центр вратарской «Монако», где пробил головой Лукаку. В падении смог отбить ногой перед собой Нюбель, но точно на Гальярдини, который в падении протолкнул снаряд уже в пустые ворота.
А на 60-й минуте Лукаку зацепился за мяч в чужой штрафной, расшатал финтом защитника и пробил в дальний угол. В падении Нюбель спас свою команду, но на подборе первым оказался Аслани и вколотил снаряд в дальний нижний угол.
Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
Интер — Монако 2:2
Голы: 0:1 Александр Головин (8'), 0:2 Виссам Бен-Йеддер (30'), 1:2 Роберто Гальярдини (42'), 2:2 Кристьян Аслани (59')
Интер: Самир Ханданович (Андре Онана, 62'), Danilo D`Ambrosio (Стефан де Врей, 62'), Федерико Димарко (Алессандро Бастони, 62'), Маттео Дармиан, Рауль Белланова (Дензел Дюмфрис, 63'), Роберто Гальярдини (Хакан Чалханоглу, 65'), Кристьян Аслани (Марсело Брозович, 65'), Генрих Мхитарян (Николо Барелла, 64'), Робин Гозенс (Валентин Лацаро, 46'), Ромелу Лукаку (Эдин Джеко, 63'), Лаутаро Мартинес (Хоакин Корреа, 63')
Монако: Виссам Бен-Йеддер (Felix Lemarechal, 46'), Александр Головин (Такуми Минамино, 46'), Кевин Фолланд (Maghnes Akliouche, 51'), Каю Энрике (Исмаил Якобс, 65'), Элиот Матазо (Soungoutou Magassa, 46'), Юссуф Фофана (Жеан Лукас, 51'), Vanderson (Желсон Мартинш, 46'), Аксель Дисаси (Рубен Агилар, 62'), Гильермо Марипан (Крислен Матсима, 45'), Бенуа Бадьяшиль (Jean Marcelin, 64'), Александр Нюбель