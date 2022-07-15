ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Харри КейнВ ожидании ЧМ-2022. Поход за английской мечтой
  • 19:45
    • Марез продлил контракт с «Манчестер Сити»
  • 16:58
    • Серж Гнабри согласился на продление контракта с «Баварией»
  • 16:50
    • «Химки» взяли в аренду Романа Мори Гбане из хорватского клуба «Бийело Брдо»
  • 16:33
    • «Крылья Советов» объявили о подписании Владимира Хубулова
  • 16:20
    • Тренер «Локомотива»: Команда провела сборы и хорошо подготовилась к сезону
    Все новости спорта

    Названы стартовые составы команд на матч 1-го тура РПЛ «Химки» — «Зенит»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Химки Зенит
    В первом матче нового сезона РПЛ «Химки» на домашнем поле сыграют с действующим чемпионом лиги «Зенитом».

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Стартовые составы команд:

    «Химки»: Лантратов, Никитин, Идову, Филин, Чёрный, Боженов, Глушаков, Ломовицкий, Гбане, Руденко.

    Запасные: Гудиев, Митрюшкин, Чежия, Данилкин, Юран, Мирзов, Зуев, Камышев, Камлашев, Главчич, Давыдов, Долгов.

    «Зенит»: Одоевский, Чистяков, Сантос, Родриго, Сутормин, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Сергеев.

    Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Адамов, Ловрен, Алип, Ерохин, Бакаев, Мостовой, Кравцов, Кассьерра.

    Обслужит матч бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Помогать ему будут Алексей Воронцов и Дмитрий Чельцов. Резервный арбитр — Евгений Буланов. Судьи VAR — Анатолий Жабченко и Илья Елеференко. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удастся ли «Химкам» испортить чемпиону старт сезона РПЛ?
  • «Химки» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • Как Абаскаль дебютирует в чемпионате России?
  • «Ахмат» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Кадровые проблемы «армейцев» скажутся на результатах
  • ЦСКА — «Урал». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.77
  • Экспресс дня 15 июля
  • Сегодня в 21:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Химки — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ахмат — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч ЦСКА — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Оренбург — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  3.52
  • Прогноз на матч Севилья — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Лидс
  • Футбол
  • Послезавтра в 07:35
    •  1.82
  • Прогноз на матч Арсенал — Эвертон
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  3.41
  • Экспресс дня 16 июля
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры