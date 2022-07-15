Названы стартовые составы команд на матч 1-го тура РПЛ «Химки» — «Зенит»

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Стартовые составы команд:
«Химки»: Лантратов, Никитин, Идову, Филин, Чёрный, Боженов, Глушаков, Ломовицкий, Гбане, Руденко.
Запасные: Гудиев, Митрюшкин, Чежия, Данилкин, Юран, Мирзов, Зуев, Камышев, Камлашев, Главчич, Давыдов, Долгов.
«Зенит»: Одоевский, Чистяков, Сантос, Родриго, Сутормин, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Сергеев.
Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Адамов, Ловрен, Алип, Ерохин, Бакаев, Мостовой, Кравцов, Кассьерра.
Обслужит матч бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Помогать ему будут Алексей Воронцов и Дмитрий Чельцов. Резервный арбитр — Евгений Буланов. Судьи VAR — Анатолий Жабченко и Илья Елеференко. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.