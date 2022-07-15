Вопрос о реформе Кубка может быть рассмотрен бюро исполкома РФС, рассказал Митрофанов

Директор по развитиювысказался о решении реформировать Кубок России.

«Принято решение обратиться с таким предложением в РФС. Завтра истекает срок, о котором мы договаривались с клубами.

До 15 июля такое обращение должно поступить в РФС. Сегодня клубы приняли решение с таким предложением в РФС обратиться.

Думаю, что с учетом оперативности, скорее всего, Бюро рассмотрит этот вопрос, но нельзя отрицать, что РФС в рабочем порядке взаимодействует с Лигой, с рабочей группой.

Поэтому, конечно, все основные вопросы, которые обсуждались, нам известны, но формально обращение поступит только сегодня», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».