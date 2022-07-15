ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гильермо АбаскальЛето «Спартака»: красно-белое поле экспериментов
  • 10:25
    • Федотов рассказал, отпустит ли ЦСКА Чалова в «Базель»
  • 08:50
    • В World Athletics продлили отстранение ВФЛА до ноября 2022 года
  • 17:53
    • Стали известны расписание и новая схема проведения Кубка России
    Все новости спорта

    Массажист Кокорина: Все говорят, что он в порядке, тренер хвалит Сашу

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Фиорентина Серия A Футбол Италии
    Сергей Колесников, массажист нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказал, в каком состоянии находится российский игрок.

    Александр Кокорин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Кокорин

    Ранее стало известно, что Кокорин пропустит сбор «Фиорентины».

    «Скажу так, что разговаривал с ним позавчера, он ждал второго ПЦР-теста, сегодня должен был ехать на сборы. По поводу травм: у Саши их не было.

    Последние три месяца он был в форме и готов. Это показала игра с "Наполи", но после этого сел на лавочку и его не выпускали вообще, даже на минуту.

    Каждый футболист хочет играть, всем скучно сидеть на лавочке, тем более в такой команде. Тренироваться ему интересно, там хорошие игроки. То, что не играет — вопросы к тренеру, по-другому быть не может. Все говорят, что он в порядке, тренер на тренировках Сашу хвалит. Почему не играет, это уже…

  • Стало известно, почему Кокорин пропустил начало первого сбора «Фиорентины»
  • Читайте по теме

    • Возвращение в Россию? У Кокорина еще два года контракт, он не играет, его не видит никто. Как игрок он как будто не существует. Кокорин в хорошей форме, до отпуска был в порядке, это я точно знаю», — приводит слова Колесникова «Матч ТВ».

    За полтора года Кокорин провел в Серии А 10 матчей, не совершив ни одного результативного действия. В 2022 году он вышел на поле дважды.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удастся ли «Химкам» испортить чемпиону старт сезона РПЛ?
  • «Химки» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • Как Абаскаль дебютирует в чемпионате России?
  • «Ахмат» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Кадровые проблемы «армейцев» скажутся на результатах
  • ЦСКА — «Урал». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.77
  • Экспресс дня 15 июля
  • Сегодня в 21:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Химки — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ахмат — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч ЦСКА — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Оренбург — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  3.52
  • Прогноз на матч Севилья — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  3.41
  • Экспресс дня 16 июля
  • Завтра в 21:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Мартич — Бенчич
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Кублер — Дакворт
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры